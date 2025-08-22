PlayCity запустив систему трекінгу нелегальних вебсайтів

Держагентство PlayCity запустило Систему трекінгу нелегальних вебсайтів.

Про це повідомляє пресслужба держрегулятора.

Нова онлайн-платформа автоматизує виявлення та полегшує блокування нелегальних казино, а також здатна знаходити і формувати список ймовірних дзеркал та пов’язаних доменів, які створюють казино для обходу обмежень.

За допомогою системи користувачі можуть:

Перевіряти правовий статус казино — дізнаватися, легальне воно чи ні;

Повідомляти PlayCity про нелегальне казино, якщо сайт ще не заблокований;

Подавати скарги на інтернет-провайдерів, якщо сайти вже заблоковані, але доступні;

Завантажувати базу сайтів нелегальних казино, щоб провайдери швидко блокували доступ, а громадськість мала прозору інформацію про діяльність.

Ця ініціатива покликана зробити онлайн-гемблінг в Україні більш прозорим та безпечним, а також зменшити кількість нелегальних платформ.

