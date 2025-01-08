Новини 8 січня: дорожчання автогазу, новий завод Knauf, фейкові відключення газу

Про ціну на автогаз. Вартість автогазу в Україні на тлі підвищення з 1 січня 2025 року ставки акцизу здорожчав у роздробі у середньому на 65 копійок – до 36,03 грн/л.

Про новий завод. Німецька компанія Knauf розпочала в Україні будівництво нового заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей.

Про фейкові відключення газу. Інформація про графіки відключення газу, нібито у звʼязку з припиненням транзиту російського газу через Україну, не відповідає дійсності.

Про реєстрацію нових видавців та книгарень. З листопада 2024 року в Україні призупинено реєстрацію нових видавців, виробників книг та книгарень. Це може тривати пів року.

Про курс валют. Станом на 8 січня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зріс на 3 копійки, євро впав на 3 копійки.

Про експорт пального РФ. Експорт нафтопродуктів із Росії зріс до п’ятимісячного максимуму у грудні, оскільки завершення сезонного технічного обслуговування на нафтопереробних заводах сприяло збільшенню поставок ключових видів пального.

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Чи дійсно Офіс президента умисно затягує введення в дію законів та через що бюджет втрачає сотні мільйонів гривень?