Новости 8 января: подорожание автогаза, новый завод Knauf, фейковые отключения газа

О цене на автогаз. Стоимость автогаза в Украине на фоне повышения с 1 января 2025 года ставки акциза подорожал в рознице в среднем на 65 копеек - до 36,03 грн/л..

О новом заводе. Немецкая компания Knauf начала в Украине строительство нового завода по производству гипсокартона и сухих строительных смесей.

О фейковых отключениях газа. Информация о графиках отключения газа, якобы в связи с прекращением транзита российского газа через Украину, не соответствует действительности.

О регистрации новых издателей и книжных магазинов. С ноября 2024 года в Украине приостановлена регистрация новых издателей, производителей книг и книжных магазинов. Это может длиться полгода.

О курсе валют. По состоянию на 8 января, официальный курс доллара к гривне от НБУ вырос на 3 копейки, евро упал на 3 копейки.

О экспорте топлива РФ. Экспорт нефтепродуктов из России вырос до пятимесячного максимума в декабре, поскольку завершение сезонного технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах способствовало увеличению поставок ключевых видов топлива.

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Действительно ли Офис президента умышленно затягивает введение в действие законов и из-за чего бюджет теряет сотни миллионов гривен?