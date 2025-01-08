В Україні призупинили реєстрацію нових видавців та книгарень

З листопада 2024 року в Україні призупинено реєстрацію нових видавців, виробників книг та книгарень. Це може тривати пів року.

Про це йдеться у відповіді Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення (Держкомтелерадіо) на запит ЕП.

Для функціонування комерційного видавництва, виробника книжок або книгарні компанія має бути зареєстрована у Державному реєстрі видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (Держреєстрі). Запис до цього реєстру здійснює Держкомтелерадіо.

З 15 листопада 2024 року запис нових видавців до Держреєстру було призупинено у звʼязку із набуттям чинності Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про адміністративну процедуру", яким зокрема змінювались правила ведення реєстру видавців.

"З 15 листопада 2024 року, та до приведення у відповідність підзаконних нормативно-правових актів, зокрема, Порядку ведення Держреєстру а також впровадження в експлуатацію програмного забезпечення, Держкомтелерадіо не має можливості забезпечити виконання функції з ведення Держреєстру видавців", – йдеться у повідомленні.

У Держкомтелерадіо не змогли назвати терміни відновлення реєстрації, однак зазначили, що згідно із законом, необхідні зміни мають бути впроваджені протягом пів року з моменту набуття чинності.

Технічне забезпечення Держреєстру видавців здійснює Міністерство культури. У Держкомтелерадіо зазначили, що звернулись до Мінкульту ще 9 грудня, аби уточнити стан підготовки електронної системи до внесення змін, однак відповіді все ще не отримали.

За інформацією Держкомтелерадіо, з листопада 2024 року як мінімум 63 видавці не змогли зареєструвати свій бізнес.