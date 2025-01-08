Курс валют на 8 січня: скільки коштує долар та євро

Станом на 8 січня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зріс на 3 копійки, євро впав на 3 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 42,22 грн, євро – 43,87 грн (на 7 січня долар - 42,19 грн, євро – 43,90 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,70 – 42,75 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,20 – 44,45 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 42,15 - 42,75 грн (курс на 7 січня – 42,00 - 42,70 грн);

Євро – 43,80 - 44,45 грн (курс на 7 січня – 43,50 - 44,35 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 42,15 - 42,75 грн;

Ощадбанк – 42,15 - 42,80 грн;

Укрсиббанк – 42,10 - 42,75 грн;

ПУМБ – 42,20 – 42,90 грн;

Райффайзен - 41,80 - 42,70 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,73 грн за долар, monobank - 42,70 грн.