Новини 6 листопада: проблеми "нацкешбеку", нові купівлі "Київстару"

Про "нацкешбек": Платежі за програмою "Національний кешбек" не приходять на рахунки українців протягом двох місяців через брак фінансування для програми.

Про корупцію у оборонці: Прокурори Спеціалізованої прокуратури Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного із департаментів Міністерства оборони України та керівника держпідприємства.

Про георозвідку: У 2026 році в Україні планують відновити геологічну розвідку із залученням міжнародних партнерів.

Про електрокари: За підрахунками Національного банку, у 2025 році обсяг імпорту електромобілів до України може перевищити 2 млрд дол.

Про нові графіки: У пʼятницю, 7 листопада, в більшості регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Про електрокари: Під час ввезення в Україну електромобілів з 2022 року по сьогоднішній день загальна сума звільнених від оподаткування ПДВ операцій становить 36 млрд грн.

Ексклюзиви ЕП:

Наліво і направо. Влада підтримає українців грішми, яких немає

Напередодні зими президент Зеленський анонсував черговий пакет соціальної допомоги українцям. У доцільності реалізації його ініціатив під час війни засумнівалися всі, окрім уряду.