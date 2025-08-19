Новини 19 серпня: зростання виплат при народженні дитини, суд за набережну Дніпра та падіння цін на нафту

Про що говорили сьогодні?

Про виплати. В Україні суттєво зросте розмір виплат у зв’язку з народженням дитини, а розмір допомоги після пологів буде встановлювати Кабінет Міністрів.

Про набережну Дніпра. Прокуратура відстояла у суді право усіх киян вільно користуватися набережною Дніпра, яку незаконно привласнили мешканці житлового комплексу бізнес-класу.

Про нафту. Ціни на нафту впали у вівторок, оскільки учасники ринку обмірковували можливість тристоронніх переговорів за участю Москви, Києва та Вашингтона, спрямованих на припинення війни в Україні, що, ймовірно, призведе до зняття санкцій з російської нафти.

Про Китай. Нафтопереробні заводи в Китаї активно купують російську нафту, скориставшись можливістю отримати нафтопродукти за зниженими цінами, які Індія відмовилася закуповувати через тиск Вашингтона.

Про енергетичну інфраструктуру. Російські війська нанесли удар по об’єктам енергетичної інфраструктури на Полтавщині.

Ексклюзиви ЕП

Штучний інтелект генерує відповіді на запити користувачів на "першому екрані", чим позбавляє сайти переглядів. Як адаптуються до змін онлайн-медіа?

Міністерство енергетики просуває на посаду голови "Оператора ГТС" зручну для себе кандидатуру – екс-голову НКРЕКП Оксану Кривенко. Саме через це відбір штучно затягується вже не один місяць.