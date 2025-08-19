Ціни на нафту відреагували на можливі тристоронні переговори РФ, України та США

Ціни на нафту впали у вівторок, оскільки учасники ринку обмірковували можливість тристоронніх переговорів за участю Москви, Києва та Вашингтона, спрямованих на припинення війни в Україні, що, ймовірно, призведе до зняття санкцій з російської нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent впали на 53 центи, або 0,8%, до $66,07 за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) для вересня, термін дії яких спливає в середу, впали на 44 центи, або 0,7%, до $62,98 за барель.

Більш активний контракт WTI на жовтень знизився на 55 центів, або 0,9%, до $62,15 за барель. Ціни закрилися на 1% вище в попередній сесії.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та групою європейських союзників у Білому домі в понеділок, президент США Дональд Трамп заявив у соціальних мережах, що він зв'язався з Володимиром Путіним і почав організовувати зустріч між Путіним і Зеленським, а потім — тристоронній саміт за участю трьох президентів.

"Ціни на нафту значною мірою реагують на результати нещодавніх зустрічей Трампа з Путіним і Трампа з Зеленським. Хоча жодна мирна угода або припинення вогню не виглядають неминучими, досягнуто певного прогресу, і ймовірність подальшої ескалації або посилення санкцій щодо Росії з боку США чи Європи наразі, ймовірно, знята з порядку денного", — сказав Суґро Саркар, головний енергетичний аналітик в DBS Bank.

"Мова Трампа про вторинні санкції щодо імпортерів російської нафти також ослабла... що інакше могло б призвести до збоїв у глобальних поставках нафти. Тому ми вважаємо, що геополітичні ризики для нафтового ринку цього тижня трохи знизилися."

Зеленський охарактеризував свої прямі переговори з Трампом як "дуже хороші" і сказав, що вони обговорювали потребу України в американських гарантіях безпеки. Трамп підтвердив, що США нададуть таку гарантію, хоча до кінця неясно, в якій мірі.

Трамп закликав до швидкого завершення найсмертоноснішої війни в Європі за 80 років, але Київ і його союзники побоюються, що він може прагнути змусити укласти угоду на умовах Росії.