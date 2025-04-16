Новини 16 квітня: "суттєвий прогрес" щодо угоди про надра, вартість великоднього кошика

Про що всі говорили сьогодні?

Про угоду про надра. В роботі технічних команд України та США над угодою про корисні копалини "є суттєвий прогрес".

Про великодній кошик. Вартість продуктів, які традиційно входять до великоднього кошика в Україні, за рік зросла на 24% – з 734,77 грн до 912,52 грн.

Про світову торгівлю. Світова організація торгівлі (СОТ) попередила, що перспективи світової торгівлі "різко погіршилися" після запровадження президентом США Дональдом Трампом мит.

Про санкції проти РФ. Президент США Дональд Трамп ще на рік продовжив заборону на прийом в американських портах суден, які ходять під російським прапором або іншим чином пов'язані з РФ.

Про пальне. У березні 2025 року проливи бензину, дизеля та автогазу на заправних станціях становили 604,2 млн літрів, що на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. На стільки ж впав і квартальний показник.

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