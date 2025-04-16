В Україні падають продажі пального

У березні 2025 року проливи бензину, дизеля та автогазу на заправних станціях становили 604,2 млн літрів, що на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. На стільки ж впав і квартальний показник.

Про це пише галузеве видання enkorr.

Водночас загальна вартість пального порівняно з місяцем раніше зросла на 8%, до 30,8 млрд грн, і майже не змінилася відносно 2024 року.

Сумарна вартість пального порівняно з місяцем раніше зросла на 8%, до 30,8 млрд грн, і майже не змінилася відносно 2024 року.

Загалом за I квартал на АЗК продали 1,71 млрд л пального загальною вартістю 87,7 млрд грн (+3% порівняно з аналогічним періодом минулого року).

Серед регіонів найбільше зросли проливи в Чернігівській області — на 14%, до 26 млн л. Трохи менше — на 13% — в Вінницькій і Волинській областях, до 27,2 млн л і майже 23 млн л відповідно.

Лідерами по обсягам реалізації пального були Київська (131,8 млн л, +9%), Дніпропетровська (51,1 млн л, +7%) і Львівська (47,8 млн л, +10%), які забезпечили 38% загальних проливів.

У столиці проливи зросли на 6%, до 64 млн л, а виторг до 3,37 млрд грн.

Нагадаємо:

У лютому Україна імпортувала 395 тис. тонн дизельного пального, що є одним з найнижчих показників за період повномасштабного російського вторгнення.