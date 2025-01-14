Новини 14 січня: зліт цін на пальне, зупинка шахти Ахметова в Покровську

Про "Метінвест". Група "Метінвест" Ріната Ахметова призупиняє роботу Покровської вугільної групи (шахтоуправління "Покровське" і Свято-Варваринська збагачувальна фабрика) у зв'язку з наближенням лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням безпекової ситуації.

Про ціни на пальне. З 7 по 14 січня відбувся черговий етап підвищення цін на пальне на українських АЗС. Залежно від мережі й виду пального його вартість лише за 14 січня зросла на 0,20-2,50 грн/л.

Про активи РФ. Адміністрація Джо Байдена докладає зусиль, щоб переконати європейські країни підтримати переказ близько 300 мільярдів доларів заморожених активів російського центробанку на рахунок, який буде розблоковано лише в рамках мирної угоди.

Про зупинку танкерів. Щонайменше 65 нафтових танкерів стали на якір у різних місцях, зокрема біля узбережжя Китаю та Росії, після оголошення Сполученими Штатами нового пакету санкцій 10 січня.

Про курс валют. Станом на 14 січня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 2 копійки, євро - на 45 копійок.

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Штраф або в'язниця: як Зеленський пропонує карати за порушення санкцій

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