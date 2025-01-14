США пропонують конфіскувати всі активи Росії для посилення тиску на Путіна – CNN

Адміністрація Джо Байдена докладає зусиль, щоб переконати європейські країни підтримати переказ близько 300 мільярдів доларів заморожених активів російського центробанку на рахунок, який буде розблоковано лише в рамках мирної угоди.

Про це пише CNN.

За словами двох високопосадовців адміністрації, напередодні завершення свого терміну адміністрація Байдена робить останню спробу конфіскувати сотні мільярдів доларів російських активів, розглядаючи це як майбутній важіль впливу для України. Проте США стикаються зі значним скептицизмом з боку Європи стосовно вилучення $300 мільярдів російських заморожених активів.

Основна частина цих коштів зберігається в європейських банках, тоді як незначна частина залишається в американських фінансових установах. Як зазначив один із високопосадовців адміністрації в коментарі CNN, конфіскація цих активів могла б послати Москві чіткий сигнал: "Якщо ви хочете повернути свої кошти, вам доведеться сісти за стіл переговорів".

Представники адміністрації Байдена провели консультації з цієї теми з командою обраного президента Дональда Трампа, включаючи Марко Рубіо, призначеного держсекретарем, і Майка Волца, майбутнього радника з національної безпеки. За словами джерел, обізнаних із ситуацією, команда Трампа загалом підтримує цю стратегію, вважаючи, що вилучення грошей може стати стимулом для Росії піти на переговори. Сам Трамп зацікавлений у швидкому завершенні війни, яку, на його думку, було занадто затягнуто.

Однак європейські партнери не підтримують ідею, висловлюючи побоювання, що пряма конфіскація російських коштів банками буде порушенням міжнародного права. Джерела зазначають, що такий скептицизм у Європі робить укладання будь-якої угоди малоймовірним до моменту вступу Трампа на посаду.

Американські високопосадовці припускають, що Фрідріх Мерц, лідер німецької партії "Християнсько-демократичний союз", який може стати канцлером, виявляє певну готовність розглянути цю стратегію. Утім, він ще не обійняв посаду.

Джо Байден планував обговорити це питання із Володимиром Зеленським на зустрічі в Римі цього тижня, але захід було скасовано через пожежу в Лос-Анджелесі. Президент Байден обговорював деякі питання телефоном із Зеленським минулої п’ятниці, проте незрозуміло, чи торкалися вони теми російських коштів.