Курс валют на 14 січня: скільки коштує долар та євро

Станом на 14 січня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 2 копійки, євро - на 45 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 42,26 грн, євро – 43,12 грн (на 13 січня долар - 42,28 грн, євро – 43,57 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,95 – 43,02 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,01 – 44,27 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 42,20 - 43,00 грн (курс на 13 січня – 42,20 - 42,95 грн);

Євро – 43,20 - 44,12 грн (курс на 13 січня – 43,32 - 44,20 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 42,40 - 43,00 грн;

Ощадбанк – 42,25 - 42,95 грн;

Укрсиббанк – 42,20 - 42,95 грн;

ПУМБ – 42,50 – 43,20 грн;

Райффайзен - 42,00 - 42,84 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,73 грн за долар, monobank - 42,72 грн.