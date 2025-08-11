Новини 11 серпня: Bitcoin наблизився до історичного максимуму, РФ пошкодила кризовий центр ЗАЕС

Про що говорили сьогодні?

Про Bitcoin. Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin піднявся вище $122 тис, майже досягнувши історичного рекорду.

Про ціни на літій. Ціни на літій та акції компаній різко зросли після того, як китайський гігант Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) зупинив роботу великого родовища в Китаї, що спричинило чутки, що Пекін може призупинити інші проєкти через проблему надлишкових потужностей в економіці.

Про АЕС. У Франції через нашестя медуз призупинила роботу найбільша атомна електростанція країни — "Гравлін", розташована на узбережжі Північного моря.

Про електроенергію. Україна у період з 1 по 10 серпня сім разів (2-4, 6 і 8-10 серпня) посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на ринку електричної енергії "на добу наперед" (РДН), якщо порівняти з 26 країнами Європи.

Про ЗАЕС. 10 серпня під час російської атаки по Запоріжжю пошкоджень зазнав Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС.

Ексклюзиви ЕП

Британська компанія, де "стирчать вуха" росіянина Міхаіла Ходорковського, відновила будівництво ЖК в Києві, хоча була за крок від українських санкцій.