Новости 11 августа: Bitcoin приблизился к историческому максимуму, РФ повредила кризисный центр ЗАЭС

О чем говорили сегодня?

О Bitcoin. Самая популярная криптовалюта Bitcoin поднялся выше $122 тыс, почти достигнув исторического рекорда.

О ценах на литий. Цены на литий и акции компаний резко выросли после того, как китайский гигант Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) остановил работу крупного месторождения в Китае, что вызвало слухи, что Пекин может приостановить другие проекты из-за проблемы избыточных мощностей в экономике.

Об АЭС. Во Франции из-за нашествия медуз приостановила работу крупнейшая атомная электростанция страны - "Гравлин", расположенная на побережье Северного моря.

Об электроэнергии. Украина в период с 1 по 10 августа семь раз (2-4, 6 и 8-10 августа) занимала первое место по среднесуточному показателю индекса цены BASE на рынке электрической энергии "на сутки вперед" (РСВ), если сравнить с 26 странами Европы.

О ЗАЭС. 10 августа во время российской атаки по Запорожью повреждения получил Внешний кризисный центр Запорожской АЭС.

Эксклюзивы ЭП

Британская компания, где "торчат уши" россиянина Михаила Ходорковского, возобновила строительство ЖК в Киеве, хотя была в шаге от украинских санкций.