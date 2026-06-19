Нацкомісія з цінних паперів оновила свої критерії оцінки критичності підприємств

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила нові критерії, за якими визначатимуть важливі для української економіки підприємства.

Про це повідомила пресслужба комісії.

Чинні правила оцінки критичності підприємства вимагають від будь-якого підприємства обов'язково відповідати трьом критеріям (наприклад, не мати заборгованості по сплаті податків, дотримуватися певного рівня заробітних плат тощо).

Якщо компанія не відповідає бодай одному, то втрачає право на бронювання працівників. Якщо ж усе добре, тоді профільний орган (такий як НКЦПФР або Нацбанк) оцінює компанію за своїми галузевими критеріями.

НКЦПФР внесла зміни у правила, що стосуються ринків капіталу – сфери повноважень комісії.

По-перше, раніше в критичності відмовляли лише тим компаніям, де серед власників були росіяни чи білоруси. Тепер статус критичного не зможе отримати підприємство, якщо у структурі його власності є резиденти будь-яких країн із "зони ризику", які підтримують агресію, або фізособи під санкціями.

По-друге, статус критичних підприємств буде надано "системно важливим професійним учасникам" ринку. Мова йде про найбільші компанії, від роботи яких безпосередньо залежить стабільність усього фінансового сектору України.

По-третє, якщо підприємство є в переліку об'єктів критичної інфраструктури, НКЦПФР матиме підставу віднести його до критично важливих. Наразі у сфері повноважень комісії є лише одне таке підприємство.

По-четверте, нові правила комісії не стосуватимуться банків та фінансових установ, якими керує Національний банк (НБУ). Це закриває лазівку, коли банк після відмови в НБУ міг спробувати подати документи ще й до Комісії.

Проєкт правил пізніше опублікують на сайті комісії, щоб провести громадське обговорення, а учасники ринку капіталу та експерти зможуть подати свої пропозиції.

Коли всі відгуки опрацюють, фінальний текст затвердять остаточно і відправлять на реєстрацію до Міністерства юстиції.

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Нагадаємо:

Служба безпеки України з самого ранку 3 червня проводила обшуки в НКЦПФР.

В в рамках кримінального провадження, яке тоді розслідувало СБУ фігурував один із колишніх членів НКЦПФР, який працював за головування регулятором Руслана Магомедова.

31 грудня 2025 року президент Володимир Зеленський звільнив голову НКЦПФР Руслана Магомедова із займаної посади. В той же день на його місце призначили Олексія Семенюка.

5 січня 2026 року Зеленський звільнив членів НКЦПФР Юрія Бойка та Ярослава Шляхова.

Магомедов з 1 травня строком на 2 місяці призначили радником директора газопостачальної компанії (ГК) "Нафтогаз України".