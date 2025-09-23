Національний депозитарій перейшов під контроль Нацбанку

Національний банк отримає в управління державну частку в Національному депозитарії (НДУ), якою управляла Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 22 вересня.

Документом також визнано таким, що втратило чинність, розпорядження уряду від листопада 2013 року про визначення НКЦПФР як органу управління державною часткою в капіталі НДУ.

За даними сервісу Youcontrol, станом на кінець червня 2025 року, Національний банк напряму володів 25% акцій НДУ, і ще 10,93% – через власний корпоративний пенсійний фонд. Підзвітним НБУ Ощадбанку і Укрексімбанку належало 24,9903% та 9,9903% акцій депозитарію. НКЦПФР управляла часткою держави в розмірі 25% акцій, які тепер перейдуть до Нацбанку.

Таким чином, НБУ напряму управлятиме 50% акцій НДУ, а з урахуванням пенсійного фонду – 60,93%.

Нагадаємо, на початку липня Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в підтримці інтегрованої інфраструктури ринків капіталу в країні. Його з української сторони підписали представники Мінекономіки, Мінфіну, НБУ, та НКЦПФР.

Меморандумом передбачається створення єдиного холдингу, який об’єднає ключові інституції інфраструктури ринку, участь держави у новій структурі на рівні не менше 25%, залучення міжнародного стратегічного інвестора через публічний конкурс та запуск нової фондової біржі.

Національний депозитарій веде облік прав власності на всі випущені цінні папери в Україні, окрім облігацій державної позики (внутрішніх та зовнішніх), які обслуговує депозитарій НБУ. Відповідно до меморандуму з ЄБРР функції останнього також з часом перейдуть до НДУ.

З 1 січня 2024 року НДУ також надає послуги з ведення обліку прав власності на частки в товариствах з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та товариствах з додатковою відповідальністю (ТДВ).