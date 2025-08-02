Серед фігурантів нардеп: НАБУ і САП викрили масштабну корупцію на закупівлях РЕБ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили корупцію на закупівлях РЕБ Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із постачальниками за завідомо завищеними цінами.

Про це повідомляє пресслужа НАБУ.

Як зазначають у НАБУ, 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

Було затримано 4 особи, причетних до схеми.

За даними джерел УП, затримано нардепа від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова.

фото НАБУ

"Проведення цієї операції стало можливим завдяки закону № 4560-IX, підписаним Президентом України, який усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності у чутливих для держави розслідуваннях", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

31 липня Верховна Рада ухвалила закон, який повертає відібрані повноваження антикорупційним органам – НАБУ і САП.

22 липня Верховна Рада ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Увечері 22 липня президент підписав документ.

У багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.

Після цього Зеленський пообіцяв внести у Верховну Раду законопроєкт, який забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".

Законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП з’явився на сайті Верховної Ради.

Він передбачає, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов’язковим погодженням заступника генпрокурора – керівника САП.