На Закарпатті з’явиться новий індустріальний парк: чим займатиметься

Кабінет міністрів вніс до Реєстру новий індустріальний парк "Мужай" у Закарпатській області.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Парк розташований на території Берегівської громади, має площу 30,5 га, планується створення 427 нових робочих місць.

Основний напрям парку — переробна промисловість. На території "Мужай" планується виробництво харчових продуктів, меблів, причепів тощо.

Міськрада Берегове виділила землю під індустріальний парк у 2023 році. Ініціатор створення "Мужай" – Орест Величко, який у відкритих реєстрах вказаний як бенефіціар юридичної компанії Ес. Ві. Сіті Груп (Львів) та Астей Транс Логістик. Також серед бенефіціарів парку "Мужай" бізнесмен з Берегового Федір Товт.

В повідомленні зазначають, що "Мужай" став 98-м індустріальним парком, зареєстрованим в Україні.

У Мінекономіки нагадують, що учасники зареєстрованих індустріальних парків отримують низку податкових та митних стимулів, включно зі звільненням від імпортного ПДВ, мита на обладнання, податку прибуток на 10 років.

У 2025 році уряд планується виділити 1 млрд грн на будівництво та модернізацію промислової інфраструктури в індустріальних парках.

Нагадаємо:

Новий індустріальний парк "Інтеграл" буде створено у Вінниці на території колишнього лампового заводу.

Чотирьом індустріальним паркам виділили держфінансування на суму 216 млн гривень.