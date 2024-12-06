На Закарпатье появится новый индустриальный парк: чем будет заниматься

Кабинет министров внес в Реестр новый индустриальный парк "Мужай" в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Парк расположен на территории Береговской общины, имеет площадь 30,5 га, планируется создание 427 новых рабочих мест.

Основное направление парка - перерабатывающая промышленность. На территории "Мужай" планируется производство пищевых продуктов, мебели, прицепов и т.д.

Горсовет Берегово выделил землю под индустриальный парк в 2023 году. Инициатор создания "Мужай" - Орест Величко, который в открытых реестрах указан как бенефициар юридической компании Ес. Ви. Сити Групп (Львов) и Астей Транс Логистик. Также среди бенефициаров парка "Мужай" бизнесмен из Берегового Федор Товт.

В сообщении отмечают, что "Мужай" стал 98-м индустриальным парком, зарегистрированным в Украине.

В Минэкономики напоминают, что участники зарегистрированных индустриальных парков получают ряд налоговых и таможенных стимулов, включая освобождение от импортного НДС, пошлины на оборудование, налога на прибыль на 10 лет.

В 2025 году правительство планируется выделить 1 млрд грн на строительство и модернизацию промышленной инфраструктуры в индустриальных парках.

Напомним:

Новый индустриальный парк "Интеграл" будет создан в Виннице на территории бывшего лампового завода.

Четырем индустриальным паркам выделили госфинансирование на сумму 216 млн гривен.