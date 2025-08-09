На Одеській митниці викрито хабарницю

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру службовиці Одеської митниці Держмитслужби України за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурору.

За даними слідства, службовиця вимагала та отримала від представника двох компаній понад 270 тисяч гривень. Натомість, обіцяла не вживати заходів щодо максимального нарахування штрафів за порушення митного законодавства.

Суд 8 серпня обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 787 тис грн.

"Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Одеській області", я- додали у повідомленні.

