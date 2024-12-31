Міноборони анонсувало торги на закупівлю 1,7 мільйона сухпайків на майже пів мільярда

Закупівельна агенція Міноборони "‎Державний оператор тилу" анонсувала торги на закупівлю 1,7 млн комплектів добових польових наборів продуктів (ДПНП) № 15 на весь наступний рік. Очікувана вартість – понад 485 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Типова комплектація раціону налічує 14 позицій і включає, крім основних страв, прибори, спеції, напої тощо. Загальна енергетична цінність страв має становити не менше 3500 ккал у наборі, додали у міністерстві.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, харчування захисників – це не лише питання калорій, а й гарантія їхньої бойової готовності.

"Ми впроваджуємо нові механізми контролю, щоб сухпайки відповідали найвищим стандартам, забезпечуючи силу та витривалість військових у найскладніших умовах", – сказав він.

Основна відмінність цьогорічних закупівель сухпайків полягає в посиленні контролю за виконанням умов контракту. Зокрема, додано контрольні точки, де харчові продукти перевірятиме Управління безпечності харчових продуктів, а всі нехарчові – ДОТ, зазначили в Міноборони.

Також перед початком фасування обов'язковою є процедура дегустації, щоб, крім якісних показників, забезпечити належний рівень смакових характеристик вмісту набору.

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Міністерство оборони України з 2025 року планує збільшити закупівлі фермерської продукції для Збройних сил України.