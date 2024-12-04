Майже 5 мільйонів українців подали заявки на виплату тисячі – Зеленський

Вже майже 5 мільйонів українців подали заявки на зимову виплату «єПідтримки».

Про це повідомив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

З його словами, 4 грудня увійшла в цю програму "Укрпошта".

"Це буде ще більш ніж 2 мільйони людей, які отримують пенсії та соціальні платежі через Укрпошту – так само ці люди отримають і виплату 1000 гривень", - розповів Зеленський.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в рамках зимової "єПідтримки", і ті, хто оформив її за кордоном, повертатимуть її.

Уряд ухвалив рішення з 1 грудня запустити програму зимової "єПідтримки": кожен українець зможе отримати тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів.

Більше 2,5 мільйонів українців подали заяви про Зимову єПідтримку 1 грудні. Це рекорд для цифрових сервісів