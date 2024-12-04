Почти 5 миллионов украинцев подали заявки на выплату тысячи - Зеленский

Уже почти 5 миллионов украинцев подали заявки на зимнюю выплату "еПоддержки".

Об этом сообщил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

С его словами, 4 декабря вошла в эту программу "Укрпочта".

"Это будет еще более чем 2 миллиона людей, которые получают пенсии и социальные платежи через Укрпочту - так же эти люди получат и выплату 1000 гривен", - рассказал Зеленский.

Напомним:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти позже проведут аудит предоставленной помощи в рамках зимней "еПоддержки", и те, кто оформил ее за рубежом, будут возвращать ее.

Правительство приняло решение с 1 декабря запустить программу зимней "еПоддержки": каждый украинец сможет получить тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров.

Более 2,5 миллионов украинцев подали заявления о Зимней еПоддержке 1 декабря. Это рекорд для цифровых сервисов