Львів виділив землю для будівництва соцжитла: який масштаб проєкту

Львів виділив дві земельні ділянки для будівництва соціального житла для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих захисників, а також спільно з Housing Institute планує розробку концепцій доступного житла.

Про це повідомив директор ЛКП "Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації" Юрій Теліпський.

"На засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради прийнято два ключові рішення у сфері житлової політики міста.

Перше рішення стосується виділення двох земельних ділянок на вул. І.Величковського під будівництво соціального житла.

Найближчими днями буде розпочато важливий етап, а саме проведення геологічних досліджень", - зазначив Теліпський у фейсбуці.

Агентство "Інтерфакс-Україна" уточнило, що попередній аналіз цих ділянок: 2 тис. квартир (4,7 тис. мешканців). У майбутньому місто буде проводити архітектурний конкурс, який уточнить дані по можливому житлу.

Також на засіданні в п’ятницю був затверджений меморандум про співпрацю між департаментом економічного розвитку Львівської міськради та Housing Institute.

"Документ передбачає спільну розробку концепцій доступного житла, організацію публічних і навчальних заходів, а також налагодження стратегічних партнерств", - повідомив Теліпський.

Нагадаємо:

У кінці 2024 року повідомлялося, що пілотний проєкт Агентства відновлення щодо соціального житла передбачає будівництво 6 200 квартир.

Загалом на першому етапі проєкту побудують 50 000 квартир у центрі та на заході України.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядав можливість надання фінансування в розмірі 400 млн євро для реалізації пілотного проєкту будівництва соціального житла в Україні.