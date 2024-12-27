ЄІБ розглядає можливість надати 400 мільйонів євро на будівництво соцжитла в Україні

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає можливість надання фінансування в розмірі 400 млн євро для реалізації пілотного проєкту будівництва соціального житла в Україні.

Про це повідомила пресслужба Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі тривають переговори про надання фінансування на 400 млн євро, яке складатиметься з гранту і кредиту на будівництво публічного житла. Це має бути житло в нормально забудованих частинах міста, з доступом до технічної та соціальної інфраструктури", - повідомив старший секторальний економіст ЄІБ Гжегож Гайда на події проєкту "Контроль витрат на відновлення України", що була присвячена питанням соціального житла.

Він зазначив, що житло має будуватися з використанням найкращих європейських практик, відповідно до енергоефективних стандартів і за принципом build-back-better (будувати краще, ніж було).

Проєкт передбачає будівництво близько 6-6,5 тис. квартир. ЄІБ відбиратиме території для будівництва соцжитла з урахуванням потреб регіонів та їхньої зацікавленості у співпраці.

Поряд із цим обговорюються умови для оренди житла. Зокрема, пропонується виділяти соцжитло працевлаштованим українцям із зарплатою не нижчою за середню, а також надати місцевій владі можливість передавати 20-30% квартир для оренди особам, обраним за їхніми власними критеріями, з огляду на необхідних у регіоні професіоналів.

Як зазначає ІЕД, на початку 2022 року в Україні налічувалося лише 3 тис. соціальних квартир, тоді як кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за підсумками року становила понад 5 млн осіб.

За даними Міжнародної організації з міграції, на жовтень 2024 року в Україні близько 3,6 млн внутрішньо переміщених осіб.

Проєкт «Контроль витрат на відновлення України» фінансується Європейським Союзом та реалізується спільно Центром економічної стратегії, ІЕД та ГО «Технології прогресу».

Нагадаємо:

Пілотний проєкт Агентства відновлення щодо соціального житла передбачає будівництво 6 200 квартир. Він стартує цього року.

Загалом на першому етапі проєкту побудують 50 000 квартир у центрі та на заході України.