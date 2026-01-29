Уряд затвердив порядок надання додаткових дотацій громадам

Уряд затвердив порядок та умови надання у 2026 році додаткової дотації з держбюджету громадам, що зазнали негативного впливу внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.

Про це інформує урядовий портал.

Ідеться про додаткову дотацію "для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу внаслідок повномасштабної збройної агресії", проект якого розробив Мінфін.

У Державному бюджеті України на 2026 рік за відповідною бюджетною програмою передбачено 30,4 млрд грн, з яких 12,7 млрд грн уже розподілено між місцевими бюджетами, а 17,7 млрд грн становить нерозподілений залишок, який протягом року спрямують місцевим бюджетам відповідно до затверджених порядку та умов.

Порядком передбачено щоквартальний розподіл додаткової дотації у 2026 році з урахуванням фактичних надходжень до відповідних бюджетів.

Для місцевих бюджетів (крім бюджету м. Києва та бюджетів тимчасово окупованих територій) — з урахуванням надходжень податку на доходи фізичних осіб.

Для місцевих бюджетів прифронтових територій (крім тимчасово окупованих) – з урахуванням надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю та єдиного податку.

Для обласних бюджетів – з урахуванням надходжень податку на прибуток підприємств.

Головним розпорядником коштів додаткової дотації визначено Міністерство фінансів України.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд затвердив розподіл додаткової дотації для місцевих бюджетів на деокупованих, прифронтових та інших територіях, що постраждали від повномасштабної агресії Росії. Загальний обсяг підтримки становить 1 млрд 556,4 млн грн.

Раніше Кабінет міністрів погодив виділення понад 2,4 мільярдів гривень на додаткове фінансування доріг та пального для генераторів у прифронтових областях країни.