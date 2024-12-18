У Києві почнуть ремонтувати крематорій: обладнання потребує термінової заміни

Крематорій станом на 2023 рік

У київському міському крематорію та розміщеному на ньому меморіально-обрядовому комплексі «Парк пам’яті», що знаходяться поруч з Байковим кладовищем, планують провести капітальний ремонт та реставрацію.

Про це повідомляє заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Зокрема, приведуть до ладу приміщення і території, де здійснюють урочисті поховання українських військовослужбовців.

«Вже провели науково-проєктну роботу, зібрали дані і розробили проєкт. Навесні планують розпочати реставраційні роботи. Крім того, наразі на території крематорію триває капремонт огорожі вздовж вул. Байкової», – розповів Пантелеєв.

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Він нагадав, що «Парк пам’яті» створювався як єдиний архітектурно-містобудівний ансамбль, що включає в себе комплекс споруд: зали прощання, крематорій, адміністративний корпус, колумбарій, паркову зону і Стіну Пам’яті з монументальними панно.

«Стан, у якому він перебуває, є неналежним з точки зору місії, яку він виконує. Зокрема, будівлі зазнали корозії від атмосферних впливів, а обладнання за 50 років безперервної роботи потребує термінової заміни», – підкреслює Петро Пантелеєв.

У 2024-2026 роках передбачається ремонт ритуальних корпусів крематорію, реконструкція обладнання, капремонт адміністративного корпуса та об’єктів благоустрою.

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У КМДА не назвали суму, яку планують витратити на ремонт.

Нагадаємо:

У кінці 2023 року київська влада визнала об'єктивною критику військових щодо стану центрального столичного крематорію і почала косметичний ремонт споруди.