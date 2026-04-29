"Київміськбуд" оновив наглядову раду
Наглядова рада ПрАТ "ХК "Київміськбуд" провела загальні збори акціонерів товариства, які обрали новий склад.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
До складу наглядової ради "Київміськбуду" увійшли представники територіальної громади міста Києва:
- Пантелеєв Петро Олександрович (заступник голови КМДА);
- Бондаренко Володимир Володимирович (був секретарем Київської міської ради);
- Гудзь Андрій Анатолійович;
- Міщенко Олександр Григорович;
- Комарницький Всеволод Сергійович.
За словами голови правління компанії Валерія Засуцького, вже відновлено будівництво об'єктів із високим рівнем готовності.
Нагадаємо:
ПрАТ ХК "Київміськбуд" отримало докапіталізацію у розмірі 2,56 млрд грн.
У кінці грудня 2025 року повідомлялося, що новим головою наглядової ради ПрАТ "ХК" Київміськбуд" став виконуючий обов'язки першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.