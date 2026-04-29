"Київміськбуд" оновив наглядову раду

Віктор Волокіта — 29 квітня, 13:41
Київміськбуд оновив наглядову раду
Київміськбуд

Наглядова рада ПрАТ "ХК "Київміськбуд" провела загальні збори акціонерів товариства, які обрали новий склад.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

До складу наглядової ради "Київміськбуду" увійшли представники територіальної громади міста Києва:

  • Пантелеєв Петро Олександрович (заступник голови КМДА);
  • Бондаренко Володимир Володимирович (був секретарем Київської міської ради);
  • Гудзь Андрій Анатолійович;
  • Міщенко Олександр Григорович;
  • Комарницький Всеволод Сергійович.

За словами голови правління компанії Валерія Засуцького, вже відновлено будівництво об'єктів із високим рівнем готовності.

Нагадаємо:

ПрАТ ХК "Київміськбуд" отримало докапіталізацію у розмірі 2,56 млрд грн.

У кінці грудня 2025 року повідомлялося, що новим головою наглядової ради ПрАТ "ХК" Київміськбуд" став виконуючий обов'язки першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Київміськбуд" оновив наглядову раду
