"Київміськбуд" оновив наглядову раду

Наглядова рада ПрАТ "ХК "Київміськбуд" провела загальні збори акціонерів товариства, які обрали новий склад.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

До складу наглядової ради "Київміськбуду" увійшли представники територіальної громади міста Києва:

Пантелеєв Петро Олександрович ( заступник голови КМДА);

Бондаренко Володимир Володимирович (був секретарем Київської міської ради);

Гудзь Андрій Анатолійович;

Міщенко Олександр Григорович;

Комарницький Всеволод Сергійович.

За словами голови правління компанії Валерія Засуцького, вже відновлено будівництво об'єктів із високим рівнем готовності.

Нагадаємо:

ПрАТ ХК "Київміськбуд" отримало докапіталізацію у розмірі 2,56 млрд грн.

У кінці грудня 2025 року повідомлялося, що новим головою наглядової ради ПрАТ "ХК" Київміськбуд" став виконуючий обов'язки першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.