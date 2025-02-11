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Кабмін звільнив очільника Держслужби водного транспорту та судноплавства

Віктор Волокіта — 11 лютого, 13:31
Кабмін звільнив очільника Держслужби водного транспорту та судноплавства
Евгеній Ігнатенко

Кабінет міністрів звільнив Євгенія Ігнатенка з посади голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Відповідне рішення ухвалили під час засідання 11 лютого.

Кабмін тимчасовим виконувачем обов’язків Держслужби призначили Миколу Кравчука.

Нагадаємо:

Ігнатенко очолював Держслужбу водного транспорту та судноплавства з грудня 2022 року. До того він був депутатом Миколаївської облради від партії "Слуга народу" та радником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Південного регіону.

Кабмін

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