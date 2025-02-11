Кабмін звільнив очільника Держслужби водного транспорту та судноплавства
Евгеній Ігнатенко
Кабінет міністрів звільнив Євгенія Ігнатенка з посади голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Відповідне рішення ухвалили під час засідання 11 лютого.
Кабмін тимчасовим виконувачем обов’язків Держслужби призначили Миколу Кравчука.
Нагадаємо:
Ігнатенко очолював Держслужбу водного транспорту та судноплавства з грудня 2022 року. До того він був депутатом Миколаївської облради від партії "Слуга народу" та радником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Південного регіону.