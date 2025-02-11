Кабмин уволил главу Госслужбы водного транспорта и судоходства
Евгеній Ігнатенко
Кабинет министров уволил Евгения Игнатенко с должности председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соответствующее решение было принято во время заседания 11 февраля.
Кабмин временно исполняющим обязанности Госслужбы назначили Николая Кравчука.
Напомним:
Игнатенко возглавлял Госслужбу водного транспорта и судоходства с декабря 2022 года. До этого он был депутатом Николаевского облсовета от партии "Слуга народа" и советником председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Южного региона.