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Кабмин уволил главу Госслужбы водного транспорта и судоходства

Виктор Волокита — 11 февраля, 13:31
Кабмин уволил главу Госслужбы водного транспорта и судоходства
Евгеній Ігнатенко

Кабинет министров уволил Евгения Игнатенко с должности председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соответствующее решение было принято во время заседания 11 февраля.

Кабмин временно исполняющим обязанности Госслужбы назначили Николая Кравчука.

Напомним:

Игнатенко возглавлял Госслужбу водного транспорта и судоходства с декабря 2022 года. До этого он был депутатом Николаевского облсовета от партии "Слуга народа" и советником председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Южного региона.

Кабмин

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