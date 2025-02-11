Кабмин уволил главу Госслужбы водного транспорта и судоходства

Кабинет министров уволил Евгения Игнатенко с должности председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соответствующее решение было принято во время заседания 11 февраля.

Кабмин временно исполняющим обязанности Госслужбы назначили Николая Кравчука.

Напомним:

Игнатенко возглавлял Госслужбу водного транспорта и судоходства с декабря 2022 года. До этого он был депутатом Николаевского облсовета от партии "Слуга народа" и советником председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Южного региона.