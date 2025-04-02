В Україні заборонили рекламу азартних ігор: які винятки

З 1 квітня набув чинності закон, який забороняє рекламу та спонсорство азартних ігор. Однак наразі діють лише окремі положення закону.

Про це пише dev.ua.

Згідно з документом, запроваджується новий орган управління індустрією азартних ігор — "ПлейСіті", що замінить КРАІЛ, яка остаточно ліквідовується. Замість фактичних перевірок вводиться контрольована гра, а також обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів та мобільних додатків.

Реклама азартних ігор суворо забороняється, окрім окремих випадків:

на телебаченні та радіо в нічний час (з 23:00 до 06:00);

у медіа для осіб старше 21 року;

на платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

Забороняється спонсорство, за винятком спонсорства в спорті.

Також під заборону потрапляє пропонування безплатних бонусів, участь військовослужбовців, волонтерів та популярних осіб у рекламі, а також використання воєнної тематики.

Законом передбачено блокування нелегальних вебсайтів, посилення вимог до організаторів ігор та заборону отримання ліцензії особами з податковим боргом. Розрахунки в азартних іграх можуть здійснюватися тільки в грошовій формі через банківські рахунки.

Лотереї також підпадають під більшість обмежень грального бізнесу. Закон встановлює вимоги щодо репутації посадових осіб, податкових боргів та обмежує зв'язки з країною-агресором.

Також визначено ліміти на витрати та час гри, обов'язкові перерви та "контрольні закупки" під час перевірок з відеофіксацією. Заборонено прийняття ставок у кредит.

Закон № 4116-IX, підписаний президентом Володимиром Зеленським, також передбачає обмеження онлайн-казино, а рішення РНБО щодо цього набирає чинності 20 квітня 2024 року.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9256-д про посилення контролю на гральному ринку.

Процедура ліквідації Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей розпочнеться 1 квітня.