УСПП Кінаха програв суд Кабміну щодо приміщень у будинку на Хрещатику

Всеукраїнська громадська організація "Український союз промисловців і підприємців", яка бажає продовжувати користуватись частиною приміщень у будинку в центрі Києва по вул Хрещатик 34, програла суд Секретаріату Кабінету міністрів України.

Про це свідчить рішення Господарського суду міста Києва від 13 січня.

У 1997 році Кабмін вирішив розмістити Міністерство енергетики у будинку по вул. Хрещатик, 34 у м. Києві. Міненергетики надало в оренду Українській спілці промисловців та підприємців приміщення третього і сьомого поверхів у цьому будинку.

У жовтні 2023 року Кабмін забрав у Міненергетики управління приміщеннями семиповерхового будинку по вул. Хрещатик, 34 і передав його Секретаріату Кабміну.

У серпні 2024 року уряд вирішив розмістити у цій будівлі Міністерство у справах ветеранів, зокрема, і в тих приміщеннях, якими користувався УСПП.

УСПП звернувся до суду з вимогами зобов'язати Секретаріат Кабміну надати доступ до приміщень третього та сьомого поверху і не перешкоджати користуватися ними під час розгляду справи.

Як встановив суд, спір у справі виник у зв`язку з твердженнями УСПП про правові підстави для набуття приміщень у власність за набувальною давністю.

Серед аргументів, які навела громадська організація, є те, що УСПП довгий час володіє та користується приміщеннями, поводився із ними як власник, виконував ремонт. Крім того, ГО заявила про безтитульність володіння приміщеннями (фактичне володіння, яке не спирається на будь-яку правову основу володіння чужим майном - ред.).

Водночас, суд зауважив, що приміщення належать до державної власності. І це УСПП не заперечує. А після низки рішень Кабміну у 2024 року ГО втратила правові підстави користуватися, зокрема, приміщеннями третього поверху.

Щодо доводів про те, що УСПП володів та поводився з приміщеннями як власник, то суд визнав їх неспроможними. Більше того, суд дійшов висновку, що ГО взагалі не претендувала на те, щоб стати власником приміщень, а була лише зацікавлена у користуванні ними. Підтвердженням цього є спроба УСПП укласти з Фондом держмайна договір оренди щодо нерухомого майна в будинку по вул. Хрещатик, 34.

В результат суд відмовив у задоволенні позову.

Президентом УСПП довгий час є Анатолій Кінах. У 2001-2002 роках він був прем'єр-міністром України.

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