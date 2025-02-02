УСПП Кинаха проиграл суд Кабмину по помещениям в доме на Крещатике

Всеукраинская общественная организация "Украинский союз промышленников и предпринимателей", желающая продолжать пользоваться частью помещений в доме в центре Киева по ул Крещатик 34, проиграла суд Секретариату Кабинета министров Украины.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда города Киева от 13 января.

В 1997 году Кабмин решил разместить Министерство энергетики в здании по ул. Крещатик, 34 в г. Киеве. Минэнергетики предоставило в аренду Украинскому союзу промышленников и предпринимателей помещения третьего и седьмого этажей в этом здании.

В октябре 2023 года Кабмин забрал у Минэнергетики управление помещениями семиэтажного здания по ул. Крещатик, 34 и передал его Секретариату Кабмина.

В августе 2024 года правительство решило разместить в этом здании Министерство по делам ветеранов, в частности, и в тех помещениях, которыми пользовался УСПП.

УСПП обратился в суд с требованиями обязать Секретариат Кабмина предоставить доступ к помещениям третьего и седьмого этажа и не препятствовать пользоваться ими во время рассмотрения дела.

Как установил суд, спор по делу возник в связи с утверждениями УСПП о правовых основаниях для приобретения помещений в собственность по приобретательной давности.

Среди аргументов, которые привела общественная организация, является то, что УСПП долгое время владеет и пользуется помещениями, обращался с ними как владелец, выполнял ремонт. Кроме того, ОО заявила о безтитульности владения помещениями (фактическое владение, которое не опирается на любую правовую основу владения чужим имуществом - ред.

В то же время, суд отметил, что помещения относятся к государственной собственности. И это УСПП не отрицает. А после ряда решений Кабмина в 2024 году ОО потеряла правовые основания пользоваться, в частности, помещениями третьего этажа.

Что касается доводов о том, что УСПП владел и обращался с помещениями как собственник, то суд признал их несостоятельными. Более того, суд пришел к выводу, что ОО вообще не претендовала на то, чтобы стать собственником помещений, а была лишь заинтересована в пользовании ими. Подтверждением этого является попытка УСПП заключить с Фондом госимущества договор аренды относительно недвижимого имущества в доме по ул. Крещатик, 34.

В результат суд отказал в удовлетворении иска.

Президентом УСПП долгое время является Анатолий Кинах. В 2001-2002 годах он был премьер-министром Украины.

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