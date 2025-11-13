Кабмін і Mastercard запускають цифрове партнерство: що передбачає

Кабінет міністрів і Mastercard 12 листопада підписали меморандум про взаєморозуміння, започаткувавши партнерство для посилення цифровізації країни.

Про це ЕП повідомили у пресслужбі Mastercard.

Підписання відбулося напередодні конференції Rebuild Ukraine, що проходить у Варшаві.

Меморандум підписали міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та гендиректорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва.

Зазначається, що ініціатива покликана прискорити реалізацію цифрової стратегії країни.

"Партнерство з Mastercard — крок до створення сучасної, безпечної та інклюзивної цифрової економіки в Україні. Ми інтегруємо кращі міжнародні технологічні рішення у сфері фінансових послуг, електронних платежів та кібербезпеки, аби держава, бізнес і громадяни могли працювати у спільному цифровому середовищі.

Такі ініціативи допомагають підвищити ефективність державних сервісів і доступність фінансових інструментів та відкривають нові можливості для розвитку малого бізнесу та залучення інвестицій у цифрову інфраструктуру України", — заявив Соболев.

Співпраця буде зосереджена на чотирьох ключових напрямах:

Фінансова безпека та інклюзія: розробка та масштабування уніфікованих цифрових рішень для спрощення державних виплат; використання аналітики даних та інструментів на основі штучного інтелекту для забезпечення обґрунтованого прийняття рішень у сфері соціальної політики та розробки відповідних програм; підтримка малого та середнього бізнесу за допомогою спеціальних рішень та ініціатив, що сприяють підвищенню рівня їхньої цифрової зрілості.

Подорожі та транспорт: цифрова трансформація громадського транспорту шляхом модернізації систем оплати та продажу квитків, покращення користувацького досвіду та підвищення доступності; сприяння інноваціям та конкурентоспроможності в туристичному секторі завдяки застосуванню аналітики даних та сучасних цифрових інструментів для розкриття туристичного потенціалу країни.

Цифровізація та інновації: створення масштабованих цифрових рішень у сфері кібербезпеки, цифрової ідентифікації та фінансової інклюзії; розробка, тестування та впровадження рішень на основі штучного інтелекту; посилення співпраці у GovTech секторі, розвиток фінтех-галузі та підтримка зростання екосистеми стартапів.

Кіберстійкість та безпека платежів: розробка комплексних підходів до протидії новим кіберзагрозам за допомогою сучасних систем управління цифровими ризиками; захист критичної інфраструктури та підвищення стійкості цифрових екосистем за допомогою багатосторонніх співпраць.

Зазначається, що меморандум закладає засади п'ятирічної співпраці, спрямованої на посилення цифровізації країни. А також - передбачає подальше визначення конкретних напрямів роботи в ключових сферах за участі представників державного та приватного секторів.