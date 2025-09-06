Українська правда
Полегшить співпрацю з партнерами: уряд хоче скасувати акти виконаних робіт

Віктор Волокіта — 6 вересня, 18:00
Телеграм-канал Свириденко

Кабінет міністрів планує скасувати акти виконаних робіт. Відповідний законопроєкт уже внесений у Верховну Раду.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко на зустрічі з бізнесом в Закарпатті в п’ятницю, 5 вересня.

Урядовий законопроєкт №13598 скасовує обов’язкове підписання акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги.

Такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами.

"Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік", - зазначила Свириденко. 

Нагадаємо:

Стратегічна інвестиційна рада схвалила Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій держави на 2026 рік на 149 ініціатив з орієнтовною загальною вартістю 11,4 трлн грн.

