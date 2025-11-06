Уряд направив до Ради доопрацьований проєкт держбюджету-2026

До Верховної Ради України надійшов доопрацьований проєкт державного бюджету України на 2026 рік, який уряд подав з урахуванням пропозицій народних депутатів після першого читання.

Про це інформує пресслужба апарату Верховної Ради України.

"Основні зміни в редакції до другого читання спрямовані на зміцнення фінансової системи, підтримку обороноздатності, освіти, інфраструктури та соціального захисту громадян", – зазначила голова комітету з питань бюджету ВР Роксолана Підласа.

"Цей бюджет – це баланс між фінансовою дисципліною, безпековими потребами та соціальною підтримкою громадян", – наголосила вона.

"Ми зберегли ключові пріоритети - оборону, освіту, відновлення інфраструктури та допомогу людям, які постраждали від війни", – пояснила голова комітету.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд підготував проєкт держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді, у якому пріоритетними є безпека, оборона і соціальна стійкість.

Раніше Кабінет міністрів затвердив проєкт бюджету на 2026 рік з загальним рекордним обсягом видатків - 4,751 трлн грн. Отже, дефіцит бюджету 2026 року мав становити 18,4% від ВВП – 2,429 трлн грн.