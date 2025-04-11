Кабмін призначив нового голову Держводагентства

Кабінет міністрів призначив Ігоря Гопчака головою Державного агентства водних ресурсів України.

Про це повідомила пресслужба уряду.

Раніше Гопчак обіймав посаду заступника голови Держводагентства і виконував обов'язки його керівника.

У жовтні минулого року Кабінет міністрів звільнив Михайла Янчука з посади голови Державного агентства водних ресурсів України і призначив його керівником апарату Національної комісії із цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Після цього Янчук потрапив у скандал. Журналісти УП з'ясували, що на новорічні свята Янчук поїхав з родиною нібито у відрядження до Фінляндії під приводом участі у конференціях, яких насправді не було. Поїздку йому оплатила фірма бізнес-партнера Єрмака.

В подальшому Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повідомила, що "не виявила ознак порушення трудової дисципліни або інших правопорушень в діях Янчука".

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