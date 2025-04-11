Кабмин назначил нового главу Госводагентства

Кабинет министров назначил Игоря Гопчака председателем Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Ранее Гопчак занимал должность заместителя председателя Госводагентства и исполнял обязанности его руководителя.

В октябре прошлого года Кабинет министров уволил Михаила Янчука с должности главы Государственного агентства водных ресурсов Украины и назначил его руководителем аппарата Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

После этого Янчук попал в скандал. Журналисты УП выяснили, что на новогодние праздники Янчук поехал с семьей якобы в командировку в Финляндию под предлогом участия в конференциях, которых на самом деле не было. Поездку ему оплатила фирма бизнес-партнера Ермака.

В дальнейшем Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщила, что "не обнаружила признаков нарушения трудовой дисциплины или других правонарушений в действиях Янчука".

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