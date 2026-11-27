Україна має понад 80 мільйонів доларів на реалізацію гуманітарної продовольчої програми Grain from Ukraine. Наразі вона на паузі через блокаду Чорного моря Росією.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у онлайн-зверненні до учасників "Grain from Ukraine", передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі на цю програму ми маємо понад 80 мільйонів доларів. Я хочу подякувати кожному, кожній країні, яка долучилася й зробила це можливим: Швеції, Норвегії, Фінляндії, Японії та Німеччині", – сказав президент.

Глава держави закликав партнерів продовжувати підтримувати програму та наголосив на важливості збереження поставок українського продовольства.

Також Зеленський закликав партнерів продовжувати чинити тиск на Росію, щоб Росія припинила свої злочинні дії й почала думати про те, як завершити війну проти України.

За словами президента, Україна обговорювала з Єгиптом, Індією, ОАЕ, лідерами Африки, Азії та Європі те, як забезпечити продовольчу безпеку і як досягти певних кроків до деескалації.

"На жаль, щоразу ми стикаємося з одним і тим самим: з російським упертим небажанням і рішучістю продовжувати воювати", – резюмував він.

Нагадаємо:

Ініціатива Grain from Ukraine започаткована у 2022 році, щоб посилити роль України в боротьбі з глобальною продовольчою кризою. Її основна ідея полягає в постачанні продовольчих наборів до держав Азії, Африки, Близького Сходу, які перебувають на межі голоду.

У 2025 році Food from Ukraine став новим етапом ініціативи Grain from Ukraine.

Україну обрали до Ради продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).