Громадські організації звернулися до уряду через скандал із призначенням голови БЕБ

Понад 60 громадських організацій, бізнес-асоціацій і лідерів громадської думки звернулися до Кабінету Міністрів України з публічним закликом призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це йдеться у зверненні.

Автори відзначають, що Цивінський пройшов прозорий конкурс з участю міжнародних експертів.

"Ефективна, деполітизована та професійна робота цього органу є запорукою створення сприятливого інвестиційного клімату, детінізації економіки та зміцнення довіри до державних інституцій. Успішна реформа БЕБ — це не лише одна з ключових вимог наших міжнародних партнерів, але й життєва необхідність для економічної стійкості України під час війни та у період повоєнної відбудови", - зазначається у повідомленні.

Підписанти звернення закликають уряд не повторювати помилок попереднього Кабінету Міністрів і ухвалити рішення про призначення Цивінського, що стане сигналом справжньої волі до змін та початком реального перезавантаження БЕБ.

Серед підписантів – Центр протидії корупції, Трансперенсі Інтернешнл Україна, Центр економічної стратегії, Антикорупційний штаб, Bihus.Info, Фундація DEJURE, Центр соціально-економічних досліджень - CASE Україна, а також низка галузевих бізнес-асоціацій і правозахисних організацій.

Нагадаємо:

Нова премʼєр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що процедура, через яку уряд не призначив обраного голову БЕБ, відповідала законам і нормативно-правовим актам.

Раніше повідомлялося, що переможцем у конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ Олександр Цивінський.

24 червня конкурсна комісія отримала інформацію від СБУ про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких, як вказали у СБУ, мають певні зв’язки з РФ, зокрема і Цивінський.

Згодом конкурсна комісія передала прем'єр-міністру Денису Шмигалю подання щодо переможця конкурсу з обрання голови БЕБ Олександра Цивінського.

Та Кабмін не затвердив Олександра Цивінського на посаді керівника Бюро економічної безпеки України, про що повідомив у Telegram. Уряд ухвалив рішення звернутися до Комісії з добору директора БЕБ з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть критеріям безпеки.

Згодом комісія з добору Директора Бюро економічної безпеки України повідомила, що очікує офіційного повідомлення від уряду щодо рішення про призначення директора бюро.