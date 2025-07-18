Общественные организации обратились к правительству из-за скандала с назначением главы БЭБ

Более 60 общественных организаций, бизнес-ассоциаций и лидеров общественного мнения обратились к Кабинету Министров Украины с публичным призывом назначить Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом говорится в обращении.

Авторы отмечают, что Цывинский прошел прозрачный конкурс с участием международных экспертов.

"Эффективная, деполитизированная и профессиональная работа этого органа является залогом создания благоприятного инвестиционного климата, детенизации экономики и укрепления доверия к государственным институтам. Успешная реформа БЭБ - это не только одно из ключевых требований наших международных партнеров, но и жизненная необходимость для экономической устойчивости Украины во время войны и в период послевоенного восстановления", - отмечается в сообщении.

Подписанты обращения призывают правительство не повторять ошибок предыдущего Кабинета Министров и принять решение о назначении Цивинского, что станет сигналом настоящей воли к изменениям и началом реальной перезагрузки БЭБ.

Среди подписантов - Центр противодействия коррупции, Трансперенси Интернешнл Украина, Центр экономической стратегии, Антикоррупционный штаб, Bihus.Info, Фонд DEJURE, Центр социально-экономических исследований - CASE Украина, а также ряд отраслевых бизнес-ассоциаций и правозащитных организаций.

Напомним:

Новый премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что процедура, из-за которой правительство не назначило избранного главу БЭБ, соответствовала законам и нормативно-правовым актам.

Ранее сообщалось, что победителем в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ Александр Цивинский.

24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых, как указали в СБУ, имеют определенные связи с РФ, в том числе и Цивинский.

Впоследствии конкурсная комиссия передала премьер-министру Денису Шмыгалю представление относительно победителя конкурса по избранию председателя БЭБ Александра Цывинского.

Но Кабмин не утвердил Александра Цивинского на должности руководителя Бюро экономической безопасности Украины, о чем сообщил в Telegram. Правительство приняло решение обратиться в Комиссию по отбору директора БЭБ с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать критериям безопасности.

Впоследствии комиссия по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины сообщила, что ожидает официального сообщения от правительства относительно решения о назначении директора бюро.