Дружина підозрюваного ексрадника ОП Шила придбала нерухомості у Дубаї на $4 млн – Радіо Свобода

У 2021 та 2022 році дружина ексрадника Офісу президента, працівника СБУ Артема Шила придбала майна у Дубаї на понад 4 мільйони доларів.

Про це повідомляє Радіо свобода.

Колишнього радника ОП та посадовця СБУ Артема Шила підозрюють в організації схеми заволодіння майже 100 млн грн на закупівлях в "Укрзалізниці".

"Схеми" (Радіо Свобода) у співпраці з журналістами NV виявили, що колишня дружина посадовця Ірина придбала значні активи у Дубаї (ОАЕ).

З грудня 2021-го по червень 2022-го вона придбала у Дубаї нерухомості на 4,3 мільйона доларів.

Зокрема 8 квартир в житловому районі Al Barsha South Fourth та одного готельного номера в районі Marsa Dubai, на узбережжі Перської затоки.

За інформацією "Схем" з дубайського витоку, вартість восьми квартир склала майже 2,3 млн дол. Готельний номер на 178 квадратних метрів в елітному комплексі Jumeirah Gate Tower 2 вона купила ще за понад 2 млн дол.

Сьгодні родина Шила не володіє цим майном, його продали у період з вересня 2022-го по вересень 2024-го.

У коментарі для "Схем" та НВ, Шило не підтвердив і не заперечив купівлю майна, але зазначив, що у той період в СБУ не працював та запевнив, що відобразить все у своїй декларації після завершення воєнного стану.