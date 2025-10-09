Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Держава намагається повернути колишні активи росбанків, які викупила громадянка РФ

Володимир Тунік-Фриз — 9 жовтня, 20:10
Держава намагається повернути колишні активи росбанків, які викупила громадянка РФ
Держава через суд повертає активи банків, які продала громадянці РФ
Getty images

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розірвав договори зі "компанією Спектрум Ессетс", яка перемогла у державному аукціоні з продажу майна ліквідованих російських банків. Власниця компанії Марина Євсєєва приховувала свої звʼязки з РФ.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода) йдеться, що під час під час викупу активів ліквідованих російських банків, Євсєєва приховала від українських органів влади своє російське громадянство. Факт наявності у неї громадянства РФ підтвердили у СБУ.

"Спектрум Ессетс" відмовилась повертати Фонду набуті активи добровільно, тому державні ліквідатори намагаються повернути їх через суди, та стягнути з компанії штрафи.

У повідомленні йдеться, що на початку 2024 року "Спектрум Ессетс" придбала у держави пул активів ліквідованих російських і українських банків, нерухомість і права вимоги зобовʼязань по кредитах на 2,8 мільярда гривень.

При цьому, постанова Кабінету міністрів України забороняє громадянам Росії та їхнім компаніям стягувати борги з українців, а правила аукціону – брати в них участь.

У лютому 2025 року НБУ анулював ліцензію "Спектрум Ессетс" на діяльність фінансової компанії, заборонивши компанії надавати кошти в кредит і стягувати відсотки. Нині компанія намагається повернути собі ліцензію у суді.

Нагадаємо:

Компанія, що належить громадянці РФ, перемогла в торгах на купівлю активів 2 ліквідованих російських банків та одного збанкрутілого українського.

банки ФГВФО

ФГВФО

Держава намагається повернути колишні активи росбанків, які викупила громадянка РФ
Тренди ринку проблемних кредитів
Що відбувається із системою гарантування вкладів

Останні новини