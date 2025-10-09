Держава намагається повернути колишні активи росбанків, які викупила громадянка РФ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розірвав договори зі "компанією Спектрум Ессетс", яка перемогла у державному аукціоні з продажу майна ліквідованих російських банків. Власниця компанії Марина Євсєєва приховувала свої звʼязки з РФ.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода) йдеться, що під час під час викупу активів ліквідованих російських банків, Євсєєва приховала від українських органів влади своє російське громадянство. Факт наявності у неї громадянства РФ підтвердили у СБУ.

"Спектрум Ессетс" відмовилась повертати Фонду набуті активи добровільно, тому державні ліквідатори намагаються повернути їх через суди, та стягнути з компанії штрафи.

У повідомленні йдеться, що на початку 2024 року "Спектрум Ессетс" придбала у держави пул активів ліквідованих російських і українських банків, нерухомість і права вимоги зобовʼязань по кредитах на 2,8 мільярда гривень.

При цьому, постанова Кабінету міністрів України забороняє громадянам Росії та їхнім компаніям стягувати борги з українців, а правила аукціону – брати в них участь.

У лютому 2025 року НБУ анулював ліцензію "Спектрум Ессетс" на діяльність фінансової компанії, заборонивши компанії надавати кошти в кредит і стягувати відсотки. Нині компанія намагається повернути собі ліцензію у суді.

