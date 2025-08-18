РФ платила готівкою за дозаправлення літака на Алясці – Рубіо

Лідер Кремля Володимир Путін та його делегація під час візиту на Аляску були змушені розраховуватись готівкою за дозаправку літака, адже через санкції не мають доступу до американської банківської системи.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі NBC News.

За словами Рубіо, адміністрація Дональда Трампа не запроваджувала нових санкцій проти РФ, однак усі попередні обмеження залишаються чинними.

"Вони щодня стикаються з наслідками санкцій, але це не змінило перебіг війни. Це не означає, що санкції були недоречними — просто вони не змінили результат", — пояснив держсекретар.

Він також зазначив, що нові обмеження навряд чи змусили б Росію негайно припинити агресію, адже їхня дія відчутна лише через місяці чи роки. Крім того, новий санкційний пакет міг би зірвати мирні переговори, які США намагаються вести за посередництва Трампа.

Путін перебував на Алясці близько п’яти годин, де разом із Дональдом Трампом провів переговори та дав спільну пресконференцію.