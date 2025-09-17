Украина собирается купить корейские скоростные электропоезда

Украина собирается закупить 20 скоростных электропоездов корейского производства.

Об этом шла речь во время встречи в Сеуле вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы с членом правления Eximbank Korea господином Хван Кийон и представителями Фонда экономического развития и сотрудничества Республики Корея (EDCF), сообщило Минразвития.

Такое приобретение позволит существенно увеличить объемы пассажирских перевозок, преодолевать дефицит мест в пиковые периоды, обновить парк "Укрзализныци", сделать пассажирские перевозки более быстрыми и удобными.

В министерстве также подчеркнули, что это важно, учитывая, что враг уничтожает подвижной состав "Укрзалізниці", в том числе попав недавно в поезд "Интерсити".

По словам Кулебы, закупку новых электропоездов необходимо провести через прозрачный и открытый конкурс.

В Минразвития напомнили, что Корея открыла для Украины рамочную возможность льготного финансирования объемом до 2,1 млрд долларов США на 2024-2029 годы.

Напомним:

В Украине при поддержке Южной Кореи создадут учебный центр для подготовки операторов тяжелой техники - экскаваторов, кранов, бульдозеров и другой тяжелой техники.