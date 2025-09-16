В Україні створять навчальний центр для бульдозеристів і кранівників: допоможе Корея

В Україні за підтримки Південної Кореї створять навчальний центр для підготовки операторів важкої техніки – екскаваторів, кранів, бульдозерів та іншої важкої техніки.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій.

Його створення передбачене меморандумом про співпрацю, який у Сеулі підписали Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України та Асоціація виробників будівельної техніки Республіки Корея (KOCEMA).

Центр буде оснащений сучасними симуляторами та обладнанням з Кореї. Це дасть змогу українцям отримувати практичну підготовку за високими стандартами і швидко формувати професійні кадри для відбудови.

"Це дасть можливість навчати людей на сучасній техніці і симуляторах за високими стандартами, забезпечити роботою ветеранів, жінок і молодь та пришвидшити відновлення інфраструктури у громадах", — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Меморандум також передбачає участь корейських виробників у проєктах відновлення в Україні: постачання техніки, демонстраційні заходи, консультаційну підтримку.

