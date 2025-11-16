Прокуратура не змогла примусово виселити компанію з "Батьківщини-Мати"

Господарський суд міста Києва відмовив у позові прокуратури, яка намагалася примусово виселити ТОВ "Укртехнозбут" з приміщення столичного Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Про це свідчить рішення суду від 15 жовтня.

Йдеться про приміщення на першому поверсі будівлі (літ. А) площею 15 кв. м., розташованих за адресою: м. Київ, пров. Запечерний, 2.

У 2005 році Фонд держмайна передав в оренду ТОВ "Укртехнозбут" це приміщення, яке перебуває на балансі Музею війни.

Надалі сторони уклали низку додаткових угод, зокрема, щодо продовження строку дії договору. Останнім додатковим договором передбачався строк дії угоди до 2030 року.

Починаючи з 2023 року, Музей війни почав звертатися до ТОВ "Укртехнозбут" з проханням повернути приміщення. Приватна компанія не реагувала на таку пропозицію.

Надалі заступник генерального прокурора пішов в суд, обґрунтувавши позов про припинення договору оренди та повернення нерухомості "істотною зміною обставин, оскільки повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну 24.02.2022 створило нові суспільно-політичні реалії, внаслідок чого вектори діяльності Музею кардинально змінилися та потребують на сьогодні здійснення ним освітньої, комунікаційної, комеморативної роботи, заходів з національно-патріотичного виховання, для чого потрібні додаткові площі", у тому числі приміщення на 15,25 кв. м.

Суддя Максим Лиськов зауважив, що Музей війни та "Укртехнозбут", уклавши договір оренди, узгодили строк дії договору до 10.01.2030.

"Таким чином, оскільки строк дії договору оренди не закінчився, суд вважає за необхідне у задоволенні позов відмовити повністю", - йдеться в рішенні суду.

Згідно з даними YouControl, засновником ТОВ "Укртехнозбут" є компанія Інтеріум А.Г. (Беліз), уповноважена особа - Ерсонмез Ікрам.

Нагадаємо:

У вересні Господарський суд міста Києва відмовив у позові прокуратури, яка намагалася висилити ТОВ "Архітектурна майстерня "ІНКА" з будівлі Національного музею історії України у Другій світовій війні.