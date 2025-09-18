Поліція знову прийшла з обшуками в "Київтеплоенерго": компанія заявила про тиск та зрив роботи

18 вересня представники Національної поліції Київської області проводили обшуки у центральному офісі комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Про це повідомила пресслужба компанії.

Слідчі дії проводили у справі щодо можливого завищення перевізниками тарифів на вивезення твердих побутових відходів.

На підприємстві заявили, що робота через обшуки була паралізована.

У компанії вважають такі дії правоохоронців частиною системному тиску: загалом за період воєнного стану правоохоронні структури застосували до "Київтеплоенерго" понад 250 процесуальних дій – обшуків, оглядів, експертиз, а також запитів на отримання документації та матеріалів.

У компанії також повідомили, що готові до співпраці з правоохоронцями для встановлення усіх обставин справи, однак об’єктивна відсутність у "Київтеплоенерго" відшукуваних правоохоронцями документів інших юридичних осіб унеможливлює їх надання.

Нагадаємо:

У листопаді 2024 року обшуки у головному офісі КП "Київтеплоенерго" проводили співробітники управління поліції у метрополітені Головного управління Нацполіції у м. Києві.