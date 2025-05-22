50 тисяч дронів через Prozorro Market: бюджет зекономив 300 мільйонів

За останні два роки держава закупила для Сил оборони 50 000 дронів через електронний каталог Prozorro Market.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Загальна сума угод перевищила 6 млрд грн. У пресслужбі зазначили, що завдяки конкуренції та прозорим умовам закупівель вдалося зекономити понад 300 млн грн.

За даними міністерства, найбільш популярними стали моделі Mavic, FPV та Phantom.

Закупівлі через Prozorro Market у середньому займають дев’ять днів — удвічі швидше, ніж відкриті торги. Усе завдяки стандартизованим специфікаціям та перевіреним постачальникам від держустанови "Професійні закупівлі".

Зараз у каталозі близько 200 компаній, що продають дрони. Крім дронів, на платформі також можна придбати тактичне спорядження, засоби зв’язку, приціли та інше обладнання для військових. До закупівель долучаються не лише частини ЗСУ, а й громади — після змін у законодавстві 2024 року.

Нагадаємо:

Обсяг продажів у Prozorro Market – електронному каталозі для держзакупівель – сягнув 100 млрд грн.

У 2023-2024 роках за допомогою Prozorro Market державним замовникам вдалося придбати продукти для шкіл, лікарень та інших держструктур на понад 5,5 млрд грн, при цьому заощадивши понад 1 млрд грн.

З лютого 2024 року Prozorro Market став обов'язковим для закупівель продуктів харчування для держзамовників.